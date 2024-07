F1, Sergio Perez: “Momento durissimo, non riesco a resettare. Domani voglio rimontare”

Sergio Perez è nero in volto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, infatti, il pilota messicano ha concluso tutto già nel corso della Q1, andando a stampare la sua Red Bull in uscita di curva 8. Un errore pesantissimo che lo va a colpire per presente e futuro.

La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678. Settima posizione per Fernando Alonso a 816 millesimi, quindi ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda (autore di un incidente spettacolare in curva 5).

Dopo aver chiuso anzitempo il suo sabato, il pilota messicano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Le parole di qualche ora fa di Helmut Marko sul suo futuro hanno risuonato come un monito “Aspetteremo la prossima gara di Spa e valuteremo”. “Sicuramente sto vivendo un momento difficile – ammette il nativo di Guadalajara – Ovviamente è molto dura. Weekend dopo weekend le cose non vanno e, soprattutto, non riesco a resettare. Ieri, per esempio, è stata una giornata positiva, invece oggi…”.

Il portacolori del team Red Bull prova a guardare con fiducia alla giornata di domani: “Ho visto progressi nel corso delle prove libere, ma devo assolutamente tornare al mio livello. Domani voglio correre una bella gara per tornare laddove dovrei essere”.