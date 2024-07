F1, scatta il weekend dell’Hungaroring, la Ferrari si inserirà nella battaglia Verstappen-Mercedes-McLaren?

Non è ancora tempo di andare in vacanza per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. La pausa agostana è ancora lontana, dato che prima del tanto atteso break estivo il calendario proporrà altre due tappe. Prima dell’ultima tappa belga, infatti, siamo pronti a vivere il weekend del Gran Premio di Ungheria.

Sul tracciato dell’Hungaroring andrà in scena il 13° appuntamento del campionato, e sarà uno di quelli dal valore specifico notevole. Iniziamo dal programma. Il venerdì del Gran Premio di Ungheria si aprirà alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Alle ore 17.00, invece, si andrà in scena per la seconda sessione, a sua volta della durata di 60 minuti.

Due ore di lavoro in pista di estrema importanza per tutti i team. La pista magiara, con un lay-out tortuoso e ricco di curve lente, potrebbe dare una mano alla Ferrari per tornare nella battaglia? Secondo quanto trapela da Maranello, la scuderia emiliana ha deciso di portare il pacchetto di aggiornamenti ideato per la tappa spagnola, che andrebbe a favorire il comportamento della vettura nelle curve lente.

In casa Ferrari si cerca la svolta dopo 4 gare ampiamente al di sotto delle aspettative, con una SF-24 che sembra ormai in piena crisi a livello tecnico, tanto che in Belgio sarà montato il pacchetto che favorisce la vettura alle velocità più alte. Charles Leclerc e Carlos Sainz si rimboccano le maniche ma se la dovranno vedere contro Max Verstappen, sempre più leader della classifica generale, le due Mercedes (reduci dalle vittorie in Austria e Silverstone) e le due McLaren a caccia della giusta “zampata” dopo diverse occasioni sprecate.