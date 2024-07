F1, risultati e classifica FP2 GP Belgio 2024: uno-due McLaren a Spa, 4° Leclerc davanti a Sainz

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto anche in relazione alle condizioni climatiche, da sempre molto variabili.

Sui mitici sette chilometri che si snodano sulle strade disegnate sui saliscendi delle Ardenne, contornati da una foresta che rende il paesaggio ancor più speciale il tutto, i piloti si sono trovati al cospetto di sfide come Eau Rouge, Raidillon, Source, Kemmel, Stavelot, Malmedy. Nomi scolpiti sulla pietra e dal significato particolare per gli appassionati di F1.

Da considerare che quest’anno la pista si è rifatta il trucco: un nuovo manto di asfalto è stato steso per buona parte della sua lunghezza, una variabile importante da tener presente nella preparazione della gara. Pirelli ha selezionato le stesse mescole usate nell’ultimo biennio, vale a dire il tris composto dalla C2 come P Zero White hard, dalla C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft.

Dal punto di vista dello stress per i pneumatici, Spa-Francorchamps è uno dei tracciati con la media più elevata, anche se non raggiunge i picchi di Silverstone e Suzuka. Sono presenti tutte le tipologie di curve, raccordate da tratti molto veloci, caratteristiche che rendono complicato il lavoro delle squadre nell’identificazione del compromesso aerodinamico ideale. Per questo si può constare che una monoposto sia particolarmente forte nel primo e nel terzo settore, quelli più veloci, e in difficoltà nel secondo, quello più lento, o viceversa.

Uno-due McLaren, che si conferma molto performante. Lando Norris davanti a tutti, in seconda piazza Oscar Piastri, molto veloce nella simulazione del passo gara. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull), davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Mercedes un po’ più in difficoltà.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP BELGIO F1 2024