F1, Oliver Bearman sogna la Ferrari: “Difficile non pensarci, ma voglio concentrarmi sulla Haas”

Un percorso nel segno di Charles Leclerc? È quello che si augura Oliver Bearman, pilota che dal prossimo anno entrerà ufficialmente nel circus della Formula 1 correndo per la scuderia Haas per la stagione 2025. Il giovane britannico, attualmente impegnato in F2, ha già avuto modo di assaggiare l’impatto con la gara che conta quest’anno, quando fu chiamato a sostituire Carlos Sainz in Arabia Saudita, ottenendo un incoraggiante settimo posto.

Un sogno quello di Bearman il quale, adesso, vuole concretizzare in modo ancora più significativo. Nei progetti del nativo di Chelmsford c’è infatti l’ambizione di approdare come pilota ufficiale della rossa, seguendo così il percorso di Charles Leclerc che, dopo aver corso per la Sauber nel 2018, ha successivamente firmato il contratto con la scuderia di Maranello prendendo il posto di Kimi Raikkonen.

Come sappiamo, dall’anno prossimo ad affiancare il monegasco ci sarà Lewis Hamilton, fresco vincitore di un commovente GP della Gran Bretagna. Sarà proprio l’ex Campione del Mondo il predecessore? Bearman per ora rimane sul vago, come evidenziato dalla testata racingnews365 durante una breve intervista: “È difficile non pensarci, ma non ci sto pensando – ha detto Bearman – Sento che tutto ciò che posso fare è dare il meglio di me, e questo è il mio obiettivo. Tutto ciò che verrà dopo non è realmente sotto il mio controllo, ma al momento mi sto concentrando sul mio futuro con Haas e sono davvero entusiasta di iniziare“.

Il classe 2005 ha quindi aggiunto: “Il sogno a lungo termine rimane avere successo in Formula 1. Voglio vincere gare e Campionati, e con il supporto e la lealtà che la Ferrari mi ha dimostrato, è giusto che io voglia farlo con la Ferrari. È il sogno di ogni ragazzo e fare il mio debutto con loro lo ha reso ancora più forte, ma per adesso volo basso. Il mio obiettivo a breve termine è finire la Formula 2 e guardare al prossimo anno con Haas, e sono davvero entusiasta per questo“.