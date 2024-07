F1 oggi in tv, GP Belgio 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 26 luglio, andrà in scena la prima giornata del week end del GP del Belgio, appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Una pista molto impegnativa e spettacolare quella nelle Ardenne che richiede grandissima efficienza aerodinamica e capacità di sviluppare carico aerodinamico nel secondo settore. Per questo, le squadre saranno chiamate a trovare il giusto compromesso in termini d’assetto.

La Ferrari dovrà essere abile a trovare la quadra da questo punto di vista e soprattutto capire se il problema del bouncing si ripresenterà o meno. Notizia di ieri è il fatto che l’olandese Max Verstappen avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza per aver sostituito il motore endotermico.

La prima giornata del weekend del GP del Belgio, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 GP BELGIO 2024 OGGI

Venerdì 26 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 -Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4k (2013)

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4k (2013)

PROGRAMMA GP BELGIO F1 2024: COME SEGURLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 26 luglio

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.