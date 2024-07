F1, Max Verstappen: “Meglio nel pomeriggio. Domani attenzione anche al meteo…”

Max Verstappen non è preoccupato dopo aver concluso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito ad un turno molto interessante. La Red Bull si è confermata una vettura ideale per questo lay-out, ma la McLaren ha di nuovo impressionato.

Lando Norris, infatti, ha messo a segno il miglior tempo in 1:26.549 con 331 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo Sergio Perez a 434. Quarta posizione per Nico Hulkenberg a 441 millesimi, quinta per Charles Leclerc a 601. Sesto tempo per Lewis Hamilton a 653 millesimi davanti a Max Verstappen a 684 e Carlos Sainz, ottavo, a 7 decimi esatti. Completano la top10 Lance Stroll nono a 725 millesimi, quindi George Russell decimo a 745 davanti a Fernando Alonso.

Al termine del venerdì sulla pista del Northamptonshire il tre-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Niente di grave. Avrei potuto fare meglio nel mio giro veloce ma un piccolo errore me l’ha rovinato. Le FP2 nel complesso sono state migliori. Abbiamo provato alcune cose cambiando rispetto al mattino, Ora dobbiamo analizzare i dati”.

Cosa attendersi dalla giornata di domani? “Abbiamo provato diverse cose poi sceglieremo la direzione in vista di domani. Il meteo sarà da prendere in considerazione dato che anche domani il rischio pioggia sarà dietro l’angolo”.