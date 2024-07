F1, Max Verstappen: “Ho distrutto il fondo a Copse, poi è stata una questione di sopravvivenza”

Max Verstappen ha terminato in quarta posizione le caotiche qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull è stato penalizzato da un’escursione fuori pista (sulla ghiaia ad alta velocità) nelle battute conclusive del Q1 con gomme slick sotto la pioggia a Copse, che ha danneggiato il fondo della sua RB20.

“Posto sbagliato nel momento sbagliato. Siamo usciti un po’ tardi ma non ci aspettavamo che piovesse alla fine del Q1. Sono uscito dalla curva 7 e ha iniziato a piovere sulla mia visiera. Tutti avevano già superato quella piccola zona di pioggia perché anche le persone dietro di me hanno dovuto rallentare“, racconta il leader del campionato a Sky Sports UK.

“A Copse, sapevo che le persone davanti a me avrebbero fatto un giro. Pensi che forse sta arrivando la pioggia, devi fare un buon giro o sei fuori in Q1. Quindi ho cercato di mantenere un po’ di velocità. Ho alzato il piede ma non è stato sufficiente perché era molto scivoloso. Poi non vuoi schiantarti. Sono passato sullo sporco e sulla parte bagnata fuori traiettoria, pattinando sulla ghiaia e cercando di non colpire il muro. Purtroppo però ho distrutto il fondo“, prosegue Verstappen.

“Da lì in poi è stata solo una questione di sopravvivenza. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per cercare di ripararlo, ma il fondo era in pessimo stato. Inizialmente ero felice di entrare in Q3, perché la macchina era un enorme passo indietro. Sono abbastanza soddisfatto quindi del quarto posto“, conclude il tre volte campione iridato.