F1, Max Verstappen: “Con Lando Norris è tutto ok, a Silverstone voglio tornare a vincere”

Dopo le polemiche e il finale rovente del Red Bull Ring, Max Verstappen si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone ci attende una gara di capitale importanza per l’intero campionato, con il tre-volte iridato che proverà a dare una risposta al resto del gruppo.

Il weekend del Northamptonshire potrebbe essere l’ideale per la RB20 per rimettersi a dettare il passo in questa annata ma sembra sempre più evidente come McLaren e Mercedes si siano avvicinate parecchio a “Super Max”. Anzi, il team di Woking in diverse gare di quest’ultimo scorcio di calendario, ha messo in pista la vettura migliore.

Nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana britannico, il pilota del team Red Bull ha iniziato il suo racconto dal post-GP dell’Austria e le eventuali scuse a Lando Norris: “Lunedì mi sono svegliato molto presto perché volevo parlare con Lando, ma lui mi aveva già mandato un messaggio. Penso che il giorno dopo le emozioni siano meno intense. Lo rispettavo molto prima di quanto avvenuto e lo rispetto tantissimo anche ora. Siamo grandi amici e non è cambiato nulla tra di noi”.

L’olandese prosegue: “Ovviamente ero dispiaciuto per il fatto che ci siamo toccati, ma penso che siamo arrivati ​​rapidamente alla conclusione che dobbiamo competere duramente, perché è quello che ci piace fare e che abbiamo sempre fatto. Non solo in Formula 1, ma anche quando abbiamo corso insieme online e cose del genere. Il GP di Silverstone? La vettura si sposa bene su piste simili per cui penso che potremo lottare per la vittoria ma McLaren e tutte le migliori scuderie saranno vicine”.