F1, Max Verstappen avrà una penalità a Spa-Francorchamps: gara in salita per l’olandese

Se ne era parlato nei giorni precedenti e alla vigilia del week end a Spa-Francorchamps ci sono state le conferme. La Red Bull andrà a smarcare il quinto ICE per la vettura di Max Verstappen. Sul mitico circuito nelle Ardenne, il tre-volte iridato, per questa sostituzione, subirà un arretramento di dieci posizioni sulla griglia di partenza della gara. È stato proprio Max a rivelarlo ai microfoni di Sky Sport.

“Sarà così. Naturalmente sapevo che sarebbe successo, quindi non è una sorpresa per me. Ovviamente su un tracciato cittadino non è piacevole scontare una penalità e dunque molto probabilmente sarà qui“, ha dichiarato il pilota della Red Bull.

In considerazione del fatto che Spa è un tracciato che potrebbe essere più adatto alla RB20 di quanto fosse l’Hungaroring, con più possibilità di recuperare posizioni, Max è pronto alla sfida: “Se si considerano le ultime due gare, non siamo stati particolarmente veloci. Non mi spingerei a dire che con 10 posizioni di penalità avremo la possibilità di vincere“, ha sottolineato il neerlandese.

“Le gare però possono essere ribaltate da un momento all’altro. Sarà necessario avere una mentalità aperta e cercare di ottenere il meglio da questa situazione. Ma al momento non so quanto potremo essere competitivi. Ci sarà un nuovo asfalto in alcuni punti e ci sono molte incognite, come il meteo“, ha concluso.