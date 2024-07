F1, Lewis Hamilton: “Non il nostro migliore venerdì, dobbiamo recuperare su McLaren e Red Bull”

Lewis Hamilton non si sbilancia troppo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring abbiamo assistito a due turni lineari e dominati dal grande caldo. Le Mercedes, reduci dal doppio successo di Red Bull Ring e Silverstone, vogliono proseguire nel loro ottimo momento, ma i rivali non mancano.

Il miglior tempo è stato fissato da Lando Norris in 1:17.788, quindi secondo Max Verstappen a 243 millesimi, con Carlos Sainz terzo a 397 e un redivivo Sergio Perez quarto a 467. Quinta posizione per il primo del team di Brackley, ovvero George Russell a 506 millesimi dalla vetta, sesta per Kevin Magnussen a 527, mentre è settimo proprio Lewis Hamilton a 575. Ottavo Daniel Ricciardo a 583 millesimi, nono Alexander Albon a 726 quindi completa la top10 Fernando Alonso a 731.

Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna al termine della FP2 ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Fa decisamente molto caldo in questo fine settimana. Come succede spesso qui a Budapest in questo periodo dell’anno. Oggi sinceramente non è stata la nostra giornata migliore della stagione finora. L’assetto della macchina non perfetto e non siamo stati in grado di dare il massimo”.

Il “Re Nero” prosegue nel suo racconto: “Abbiamo apportato qualche piccola modifica tra le due sessioni, ma niente di clamoroso. Abbiamo qualche idea sul perché la macchina non fosse al meglio, quindi ci lavoreremo sodo durante la notte, cercando di apportare miglioramenti prima di domani. La battaglia è notevole e i distacchi sono minimi. Mentre il nostro ritmo sul giro singolo non era il migliore, siamo andati meglio sul passo gara. Siamo ancora leggermente indietro rispetto ai migliori, ma faremo il possibile per colmare il più possibile quel divario in vista di domani”.