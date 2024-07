F1, Lewis Hamilton: “Correre con la Ferrari sarà una sfida. Gli italiani sono molto emotivi”

Non ci sono dubbi che l’avvento di Lewis Hamilton in Ferrari sarà tra i grandi temi del prossimo Mondiale 2025 di F1. Nel mese di febbraio l’annuncio che ha lasciato di sasso tutti, perché si faceva fatica a immaginare che Lewis avesse ancora voglia e motivazioni di mettersi in discussione, accettando l’offerta della scuderia di Maranello.

Dopo quasi una storia ventennale in F1, un cambio di casacca importante, ricordante il percorso di Hamilton sempre nell’orbita Mercedes: prima con la McLaren spinta dai propulsori aspirati della Stella a tre punte (2007-2012) e poi con la scuderia di Brackley fino alla fine del 2024.

Il sette-volte iridato, che ha interrotto il digiuno di vittorie nell’ultimo GP a Silvestone e portato a 104 le affermazioni nel Circus, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Sky Sport UK: “Sarà tutto nuovo, ma anche sfidante. Perché entrerò in un nuovo territorio, vivrò una nuova esperienza, e sarà una sfida. Ma sapete che amo le sfide. Mi aspetto un ambiente molto diverso. Finora ho corso solo per due scuderie inglesi. In Italia troverò una cultura completamente differente“, ha raccontato Hamilton.

“Noi britannici siamo tranquilli e calmi, anche quando vinciamo. E, quando ci sono momenti difficili, siamo comunque più rilassati. Ma gli italiani sono molto più emotivi. Non so bene che cosa aspettarmi, ma ho corso in Italia. Quindi penso che sarà molto diverso, ma anche unico e speciale per diversi motivi“, ha aggiunto Lewis.