F1, Lando Norris: “Sento che la macchina è veloce. Ora è tutta una questione di equilibrio”

Lando Norris ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere all’Hungaroring, circuito che ospita questo fine settimana il GP dell’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una prestazione brillante per il pilota della McLaren che, ancora una volta, ha dimostrato di essere uno dei protagonisti del circus più in forma del momento.

Nello specifico il nativo di Bristol ha fermato il cronometro a 1:17.788, precedendo di +0.243 la Red Bull del leader Max Verstapen, secondo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, primo in FP1 e terzo con un gap di +0.397. Solido anche sul passo gara il britannico, fattore che lascia presagire ottime sensazioni in vista del prosieguo delle sessioni.

Una volta arrivato in zona mista, Norris ha commentato quanto fatto: “Sento che abbiamo la macchina veloce, si tratta solo di essere in grado di spingere quando necessario – ha detto il pilota – Puoi avere un’auto veloce che sia facile da guidare – questo è un mondo ideale – oppure puoi avere, il più delle volte, un’auto veloce che è un po’ più al limite e un po’ più difficile da gestire; si tratta di giocare con l’equilibrio”.

Norris ha quindi chiosato: “Molto dipende dalle preferenze del pilota e così via. Mi sono sentito bene oggi, ma desidero sicuramente qualcosa in più dal punto di vista del comfort così da poter offrire qualcosa in più di un semplice giro”.