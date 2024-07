F1, Lando Norris non sconterà la penalità in Austria nel prossimo GP: cosa è accaduto a Spielberg

Oltre il danno, la beffa? Per fortuna per Lando Norris non è andata così. È stata una domenica movimentata per il pilota britannico della McLaren. Il confronto rusticano con Max Verstappen per il successo di tappa a Spielberg, sede dell’ultimo week end di F1 disputato, ha avuto nell’incidente del 64° giro il suo momento più interessante.

Norris ha cercato in tutti i modi di prendersi la vetta del GP in Stiria, ma con altrettanta determinazione Max ha cercato di impedirglielo, andando oltre il regolamento e colpendo la vettura di Lando più volte. Un duello che alla fine della fiera si è concluso con forature e sanzioni di diversa entità per entrambi. Il racing driver del Regno Unito è stato però costretto al ritiro, subendo 5″ di penalità per essere andato oltre i limiti della pista più volte.

Norris, però, non ha potuto proseguire nel suo incedere per i danni riportati, mentre Verstappen è stato sanzionato con 10″ da aggiungere il suo tempo e ha concluso in quinta piazza. In un primo momento si è pensato che l’alfiere di Woking avrebbe scontato la sua penalizzazione nel prossimo GP di Silverstone, ma invece non sarà così.

COSA È SUCCESSO?

Quando Lando è tornato ai box per rendere il ritiro della vettura effettivo, i meccanici hanno atteso 5″ prima di toccare la MCL38, in modo tale che la sanzione venisse scontata in quel momento. E così, in Gran Bretagna, Norris non sarà “zavorrato” da quanto accaduto in territorio austriaco e vorrà prendersi una rivincita nei confronti di Red Bull e di Verstappen.