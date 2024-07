F1, Lando Norris: “Buon inizio di weekend. Stamattina non sentivo la guida pulita, poi meglio”

Va in archivio in modo positivo il venerdì di Lando Norris. Il pilota della McLaren infatti dopo la FP1 ha conquistato il primo posto anche nella FP2 valida per il GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul mitico tracciato di Silverstone.

Il padrone di casa, reduce dalla sfuriata dello scorso weekend con il Campione del Mondo Max Verstappen, ha fermato il cronometro a 1:26.549 precedendo di +0.331 il compagno di squadra Oscar Piastri, secondo davanti a Sergio Perez, terzo a +0.434. Queste le parole del nativo di Bristol una volta arrivato in zona mista.

“Un buon inizio di fine settimana – ha detto Norris – Stamattina non sentivo la guida molto pulita, ma con piccoli cambiamenti mi sono sentito sempre meglio. Sembrano lontane le Mercedes, ma probabilmente non hanno acceso il motore”.

Norris ha poi parlato delle possibili condizioni di pioggia che potrebbero palesarsi nelle prossime sessioni: “Mi piacciono sempre entrambe le condizioni e, nella gara di casa, preferisco che la pista sia asciutta, perché siamo in una buona posizione”.