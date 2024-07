F1, GP Gran Bretagna 2024. La Ferrari deve sgomitare nel disperato tentativo di riprendersi la ribalta

Il Gran Premio di Spagna e quello d’Austria hanno letteralmente spento le luci della ribalta sulla Ferrari, improvvisamente finita in secondo piano sul palcoscenico dell’attenzione globale. Tre le ragioni di questa autentica retrocessione al rango di comprimaria. Quella principale è rappresentata dalla flessione della competitività della SF-24.

Le vetture di Maranello sono regredite al ruolo di quarta forza, patendo il confronto diretto con le Red Bull, le McLaren e le Mercedes, tutte più performanti sia al Montmelò che a Spielberg. Inoltre, il contatto fra Max Verstappen e Lando Norris avvenuto in Stiria, ha generato l’embrione di una nuova (ancora potenziale) rivalità fra il satrapo olandese e il rampante britannico. Ad approfittare al meglio della collisione fra chi detiene il titolo mondiale e chi ambisce a strapparglielo (non necessariamente in questo 2024) è stato George Russell, non un ferrarista.

Prendete i tre fattori, shakerateli il giusto e capirete come e perché sul dorso del Cavallino Rampante è stato poggiato un improvviso manto di disinteresse. La missione odierna della Scuderia, nel Gran Premio di Gran Bretagna che scatterà alle ore 16.00 nostrane, è rappresentata dalla necessità di tornare a far parlare di sé grazie ai risultati.

Non sarà semplicissimo, perché Carlos Sainz scatterà dalla settima casella e Charles Leclerc addirittura dall’undicesima. Il tutto in un contesto meteorologico che fornisce tante certezze quante sono le affermazioni iridate del Cavallino Rampante dal 2009 a oggi. Nessuna. Per la verità, una gara sulla quale influiscono i capricci del tempo atmosferico inglese potrebbe essere la principale (unica?) speranza di ben figurare, vista l’agguerrita concorrenza che questa Ferrari in affanno si trova a fronteggiare. Le Mercedes e le McLaren sono superiori, per non parlare della Red Bull di Max Verstsappen…