F1, Frederic Vasseur: “Il bouncing è quasi risolto, ma abbiamo bisogno di più carico aerodinamico”

Un piccolo passo avanti rispetto a Silverstone, ma il bicchiere resta mezzo vuoto in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2024, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha centrato un quarto posto con Carlos Sainz ed un sesto con Charles Leclerc, pagando però oltre quattro decimi dalla pole position di Lando Norris ed in generale dalla top3.

“La sessione non è stata facile per team e piloti. Abbiamo svolto tutte le prove con quasi 60 gradi di pista e qui ce n’erano 20 in meno. McLaren però ha fatto un ottimo lavoro e ha meritato il risultato ottenuto. La gestione di Leclerc in Q3? Aveva solamente un set di soft nuove, il radar era imprevedibile perché in continuo cambiamento per la pioggia e non volevamo trovare traffico nel giro buono”, dichiara Frederic Vasseur.

“Noi abbiamo svolto solamente un long-run con Carlos, quindi non so cosa sia meglio tra caldo e freddo domani, ma tanto non sarò nemmeno io a deciderlo. Le temperature alte certamente possono creare qualche occasione in più con il degrado, e noi da inizio anno siamo sempre stati buoni sulla gestione“, spiega il team principal della Rossa ai microfoni di Sky Sport.

Sul comportamento della SF-24 con le novità introdotte a Budapest: “Gli assetti delle due vetture sono simili. C’è poi qualche differenza per lo stile di guida, ma sono modifiche marginali. Il bouncing è in gran parte risolto. La macchina è più semplice da usare e sentire per i piloti. Adesso però dobbiamo spingere ancora sullo sviluppo ed abbiamo bisogno di più carico aerodinamico sulla nostra macchina“.