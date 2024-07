F1, Frederic Vasseur: “Bene nel giro secco, più problemi sul passo gara”

Calato il sipario sulla prima giornata del week end dell’Hungaroring. Nel tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, la Ferrari andava in cerca di risposte sul tema “bouncing”. La criticità del rimbalzo aerodinamico, emersa in maniera chiara in Catalogna, era in cima alla lista delle priorità. Per questo motivo, la scuderia di Maranello ha introdotto un nuovo fondo per risolvere in maniera definitiva la questione.

I responsi della pista sono stati tra luci e ombre. Di positivo c’è che lo spagnolo Carlos Sainz si sia trovato abbastanza bene con la macchina, chiudendo al terzo posto nell’ordine dei tempi questo day-1, ma nello stesso tempo c’è stato un vistoso calo di rendimento nella simulazione del passo gara.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur: “Abbiamo un buon passo sul giro secco, più complicato il passo gara. Ci sono stati dei passo in avanti sul bouncing, ma dobbiamo tenere alta l’attenzione“, ha sottolineato il Team Principal della Rossa.

Non una grande giornata, invece, per Charles Leclerc. Il monegasco è stato protagonista di un incidente nelle prime fasi della FP2 e, viste le conseguenze sulla vettura, la sua sessione si è chiusa con notevole anticipo e senza avere dei riferimenti chiari in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale: “Charles sa di aver commesso un piccolo errore, ma stava andando veloce: entro domani resetterà tutto. Peccato non aver fatto il long run. Dobbiamo reagire come team, siamo un gruppo“, ha concluso Vasseur.