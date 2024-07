F1, Frederic Vasseur annuncia una novità per il GP d’Ungheria

Ferrari in cerca di soluzioni per il GP d’Ungheria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Nel week end del 19-21 luglio, la scuderia di Maranello è chiamato a una reazione dopo le ultime uscite assai poco convincenti. Tanta confusione tra le fila della squadra del Cavallino Rampante e le prove comparative tra due diversi pacchetti aerodinamici a Silverstone (Gran Bretagna) sono state l’emblema delle difficoltà.

A questo proposito, la Rossa ha annunciato per bocca del Team Principal, Frederic Vasseur, con quale configurazione presentarsi sul circuito dell’Hungaroring. “La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles Leclerc e Carlos Sainz“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

Il riferimento è al problema del rimbalzo aerodinamico di cui è afflitta la SF-24, specialmente in percorrenza dei curvoni velici. “Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità“, ha rivelato Vasseur.

Si spera, quindi, che il famigerato bouncing non torni nuovamente a rompere le uova nel paniere su di un circuito che, tra l’altro, non ha curve lunghe d’appoggio, ma si tratta di un layout assai tortuoso che richiede ottimi inserimento in curva e trazione in uscita.