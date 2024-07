F1, Fernando Alonso: “Ultime gare difficili, dobbiamo rimetterci in carreggiata e ottimizzare il pacchetto”

Fernando Alonso è stato uno dei piloti protagonisti della conferenza stampa odierna di Budapest alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano spagnolo dell’Aston Martin sta vivendo un periodo complicato, a causa del brusco calo prestazionale della AMR24, anche se nell’ultima gara di Silverstone è arrivato un discreto piazzamento in zona punti.

“Tra Wimbledon con Alcaraz e la vittoria della Spagna agli Europei, è stato un weekend fantastico quello passato. Con Carlos siamo in buone mani dopo l’era di Nadal. E anche nel calcio è andata bene. Se ho preso in giro qualcuno (il riferimento dell’intervistatore è probabilmente ai suoi colleghi inglesi, ndr)? Ancora no…“, esordisce Alonso in conferenza tornando sui recenti trionfi sportivi della Spagna.

“Ora è difficile portare la vettura nella giusta finestra, a sfruttare al massimo il potenziale. A Silverstone le temperature un po’ più basse hanno aiutato, mentre qui ci sarà ancora un grande caldo. Nelle prime tre o quattro gare non è andata male, soprattutto in qualifica. Ma nelle ultime tre o quattro è stato davvero difficile, dobbiamo rimetterci in carreggiata“, dichiara il due volte campione iridato.

“Difficile dire quale risultato mi renderebbe felice. Dobbiamo fare un passo alla volta, ottimizzare il pacchetto. Difficile stare al passo dei primi quattro team ora“, spiega l’ex ferrarista a proposito delle possibili ambizioni per questo weekend in Ungheria. Infine il 42enne asturiano è stato interpellato su un possibile futuro inserimento dell’automobilismo nel programma olimpico: “Il nostro non è uno sport olimpico ma non sarebbe male in futuro. In generale la vedo dura, anche con i kart“.