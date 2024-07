F1, Fernando Alonso: “I sei davanti sono di un’altra dimensione. Si lotta sempre per le stesse posizioni”

Una gara di non semplice lettura per Fernando Alonso. L’ex Campione del Mondo si è infatti dovuto accontentare dell’ottava piazza nel GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 andata in scena a Silverstone, confermando il periodo di stallo che sta attraversando in questo momento l’Aston Martin.

Lo spagnolo, non a caso, una volta arrivato in zona mista ha rimarcato come la scuderia non riesca a lavorare bene con due piloti insieme: “Gara complicata da capire, quando le due vetture vanno insieme una fa bene e l’altra è meno fortunata. Avevamo il ritmo in gara, sul bagnato”, ha detto il pilota dell’Aston Martin.

Alonso ha poi proseguito: “Vediamo se torneremo sulla giusta strada: la McLaren è una macchina top, la Mercedes è migliorata molto, la Ferrari è una delle migliori macchine e la Red Bull, beh, è inutile parlarne. Le posizioni per cui lottiamo sono sempre quelle: scegli l’8°, il 9° o il 10° posto“.

Il nativo di Oviedo ha poi ammesso: “I sei davanti sono di in un’altra dimensione. Oggi non siamo stati fortunati, Max e Lando non si sono toccati. Siamo dove eravamo prima del Canada, quindi è un peccato che abbiamo fatto così male nelle gare precedenti“.