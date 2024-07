F1, doppietta McLaren nelle FP2 a Silverstone, la Ferrari soffre per il bouncing

La McLaren primeggia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Lando Norris e Oscar Piastri chiudono in testa le FP2 e in particolare il britannico è eccezionale anche nel passo gara, così come Max Verstappen. Non eccezionale la Ferrari che accusa ancora problemi di bouncing: quinto Leclerc e ottavo Sainz.

Sessione che comincia subito con alcuni problemi per la Ferrari che non riesce a risolvere il boucing: tanti saltellamenti, tanta difficoltà nella percorrenza e Leclerc che si lamenta via radio per alcuni problemi nella serie Maggotts, Becketts e Chapel e va anche fuori pista. Chi invece va fortissimo sin da subito è Max Verstappen che fa segnare subito un 1:27.233 con gomma rossa.

Al primo time attack vero e proprio è la McLaren a impressionare con gomma soft: Lando Norris si mette subito al comando con il crono di 1:26.549 e un vantaggio di 0”331 nei confronti del compagno di squadra Oscar Piastri. Sorprende ancora con la Haas Hulkenberg, distante appena 0”441 da Norris, mentre dà qualche cenno di risveglio anche Sergio Perez con un terzo posto a poco più di quattro decimi.

Ultimi venti minuti che sono dedicati alla simulazione del passo gara: impressiona soprattutto il rendimento e la proverbiale costanza messa in pista da Max Verstappen che gira con gomma media tra l’1:32 basso e l’1:31 alto per poi abbassarsi addirittura a 1:31.6. Fa paura anche Lando Norris che si mantiene per tutta la simulazione in 1:31 e mezzo con gomma media. Non altrettanto competitivo il passo della Ferrari che dopo poco gira in 1:32 e mezzo e sembra indietro rispetto a Red Bull e McLaren. Negli ultimi istanti arriva anche la pioggia a chiudere questa seconda sessione.

Ecco la classifica di queste FP2:

1 Lando NORRIS McLaren1:26.549 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.331 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.434 6

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.441 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.601 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.653 5

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.684 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.700 7

9 Lance STROLL Aston Martin+0.725 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.745 6

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.823 3

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.832 3

13 Alexander ALBON Williams+1.096 4

14 Pierre GASLY Alpine+1.183 3

15 Esteban OCON Alpine+1.194 3

16 Yuki TSUNODA RB+1.196 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.260 3

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.264 3

19 Daniel RICCIARDO RB+1.367 5

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.573 4