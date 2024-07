F1, Charles Leclerc: “Giornata produttiva ma poco veloce. Non sappiamo ancora che direzione prendere”

Ha poca voglia di sorridere Charles Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone la scuderia di Maranello ha vissuto una giornata davvero peculiare. Carlos Sainz ha girato con la vettura “vecchia” ovvero senza gli ultimi aggiornamenti, mentre il monegasco ha proseguito il lavoro con la SF-24 Evo-2.

Il risultato? Davvero allarmante. Lando Norris ha messo a segno il miglior tempo in 1:26.549 con 331 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentre è terzo Sergio Perez a 434. Quarta posizione per Nico Hulkenberg a 441 millesimi, quinta proprio per Charles Leclerc a 601. Sesto tempo per Lewis Hamilton a 653 millesimi davanti a Max Verstappen a 684 e Carlos Sainz, ottavo, a 7 decimi esatti. Un’ulteriore preoccupazione per le Rosse? Il passo gara, che ha messo in mostra un crollo di prestazioni dopo pochi giri.

Al termine del venerdì sulla pista del Northamptonshire il portacolori del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: “Abbiamo alcuni dati da analizzare e tutti sono concentrati su questo per cercare di prendere la decisione migliore per domani. È stata una giornata molto produttiva, anche se purtroppo non particolarmente veloce”.



“Ora stiamo valutando tutto, quindi non posso ancora dire in che direzione andremo – prosegue -, ma ci stiamo lavorando e sono fiducioso che domani prenderemo la decisione migliore per noi. Se possiamo essere della lotta? Non mi sembra. Personalmente ho l’impressione che Red Bull e McLaren siano molto più avanti in questo fine settimana, purtroppo. Ma aspettiamo e vediamo, spero di sbagliarmi”.