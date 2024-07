F1, Carlos Sainz: “Venerdì positivo, sembriamo più in forma. Aspettiamo domani”

Una giornata a due facce per la Ferrari e per Carlos Sainz: dall’incoraggiante prima sessione di prove libere, nella quale lo spagnolo si è piazzato primo e Leclerc terzo, fino alla seconda sessione in cui i segnali positivi si sono decisamente attenuati, con Sainz che ha concluso comunque al terzo posto.

Questa l’analisi del madrileno al termine della prima giornata ai microfoni ufficiali della F1, vista da un punto di vista positiva: “Abbiamo avuto un buon venerdì in generale, il che è sempre importante qui perché è una pista dove è molto difficile mettere bene a punto la vettura. Inoltre, con queste temperature elevate, era importante anche vedere come i tre pneumatici hanno reagito al caldo estremo della pista. Abbiamo raccolto informazioni utili e sembra che questo fine settimana siamo più in forma, ma è solo venerdì, quindi aspettiamo e vediamo come andremo domani“.

Una Ferrari che nel complesso sembra in ripresa rispetto agli ultimi GP che sono stati un vero e proprio incubo per il Cavallino Rampante. Adesso le conferme dovranno arrivare quando conterà da vero, a partire dalle qualifiche: in caso di un buon piazzamento, potremo dire che il nuovo fondo avrà portato degli sviluppi positivi.