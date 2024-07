F1, Carlos Sainz: “Ho parlato con Binotto, ma questo non influenza le mie scelte future”

Carlos Sainz si prepara per il prossimo GP del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Spa-Francochamps la Rossa spera di ottenere nel week end un riscontro positivo, dopo aver dovuto prendere atto della crescita dei competitors e delle difficoltà nello sviluppare la monoposto come si sarebbe desiderato.

“Direi che il primo terzo di questo campionato sia stato positivo per noi, se si considerano la mia vittoria in Australia e quella di Charles (Leclerc, ndr) a Montecarlo. È vero che poi non siamo riusciti a progredire come avremmo dovuto o quantomeno come sono riusciti a fare gli altri. Sono comunque fiducioso che riusciremo a ritrovare la strada“, ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport.

Da capire anche quale sarà il futuro dell’iberico, che ancora non ha svelato la sua prossima destinazione: “Seguo con attenzione i cambiamenti nei vari team, che possono incidere sul mercato piloti. L’obiettivo è andare dove poter vincere il titolo, ma sappiamo che non sarà facile. Cercherò il miglior progetto“, ha dichiarato il madrileno.

All’iberico è stato anche chiesto del nuovo impegno in Audi di Mattia Binotto, ex Team Principal della Ferrari: “Credo che l’arrivo di Mattia in qualsiasi squadra sarebbe un valore aggiunto. Ha l’esperienza maturata sul campo in merito a ciò che serve per costruire un top team, come ha fatto in Ferrari. La sua preparazione sarà molto utile all’Audi, sono sicuro che sarà una grande risorsa per il progetto e credo che sia per questo che lo hanno voluto con loro. Ma non sarà questo a influenzare troppo il mio futuro. Parlato con lui? Certo, mi sono congratulato con lui perché credo che sarà nella sua posizione ideale“.