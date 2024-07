F1, Carlos Sainz: “Ho ottenuto una vittoria e cinque podi quest’anno. Nel 2025 potrei non avere quest’opportunità”

Consistenza e costanza: sono stati questi gli ingredienti che hanno permesso a Carlos Sainz di conquistare il podio nel GP d’Austria di F1. Lo spagnolo ha saputo ben approfittare dei “bisticci” in pista tra Max Verstappen e Lando Norris, cogliendo un terzo posto che per l’andamento della gara era tutt’altro che atteso. La SF-24 ha dato conferma delle sue problematiche e il piazzamento è stato molto frutto delle circostanze.

Bravo Sainz a farsi trovar pronto, aggiornando il proprio bilancio stagionale. A questo proposito, qualcuno in conferenza stampa ha fatto notare a Carlos il distacco in classifica generale di solo 15 lunghezze dal compagno di squadra, Charles Leclerc, pur avendo disputato una gara in meno per l’appendicite a Jeddah. L’iberico ha risposto così a questa domanda un po’ provocatoria.

“A me sembra che voi guardiate molto a questo confronto. Dato che ho saltato la gara di Jeddah sto cercando di non concentrarmi sulla classifica del campionato perché, sostanzialmente, sto competendo con questi ragazzi avendo fatto una gara in meno. Quindi mi sto concentrando di più nel cercare di ottenere podi, vittorie e momenti salienti, piuttosto che sulla classifica del campionato, perché non è facile competere contro i migliori piloti del mondo affrontandoli con una gara in meno in una stagione così“, ha dichiarato il ferrarista.

“Penso di aver ottenuto cinque podi su dieci gare e una vittoria. È una statistica molto buona. Penso di guidare bene quest’anno. E sì, mi sto concentrando sul godermi le opportunità che ho quest’anno per lottare per i podi, che potrei non avere l’anno prossimo. Quindi darò tutto e mi godrò queste opportunità e questi momenti come quello di oggi sul podio“, ha rivelato lo spagnolo.