F1, Carlos Sainz: “C’è ancora da attendere un po’ per la decisione… In Ungheria un piccolo aggiustamento”

Media-day a Budapest (Ungheria), tappa del Mondiale 2024 di F1. Dopo una settimana di pausa, il Circus della F1 riprende con le proprie attività. Messo alle spalle il week end di Silverstone, ci si ritroverà in terra magiara e la Ferrari spera di aver risolto i problemi che ormai da diversi GP la assillano. Il riferimento è al bouncing, che specialmente nel Regno Unito ha messo in crisi la SF-24.

La scuderia di Maranello spera che la SF-24 si esprima meglio su un layout completamente diverso, molto più lento e tortuoso. A questo proposito, verrà introdotto un fondo nuovo, abbinato al pacchetto aerodinamico di ultima generazionale risalente al fine-settimana di Barcellona. I piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz si augurano di avere dei benefici.

“Abbiamo avuto una settimana per fare un’analisi di cosa non è andato con gli aggiornamenti e la squadra ha trovato un piccolo aggiustamento che ci può aiutare e lo proveremo in pista. Se c’è più fiducia? Alla fine ci si deve fidare, sono i nostri numeri, la nostra galleria, i nostri tecnici. Dicono che c’è performance e vedremo se sarà così“, ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport.

Nel corso della conferenza stampa il francese Pierre Gasly ha fatto capire in maniera piuttosto chiara che il suo prossimo compagno di squadra in Alpine sarà lo spagnolo, ma Carlos frena: “Ma magari se lo chiedete ad altri diranno la stessa cosa. C’è ancora da attendere un po’ per la decisione“.