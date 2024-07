F1, Carlos Sainz: “Abbiamo idea di cosa fare, ma il meteo potrebbe non aiutarci”

Una Ferrari in cerca di identità a Silverstone, prossima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito britannico la Rossa dovrà assolutamente risolvere i problemi di assetto che sono emersi soprattutto dopo gli aggiornamenti introdotti a Barcellona. Sulla SF-24 sono stati fatti degli interventi importanti, ma i frutti sperati non si sono visti fino a questo momento.

La macchina di Maranello deve fare i conti con la problematica del bouncing, specialmente in percorrenza delle curve di media-alta velocità. Una situazione frutto del maggior carico aerodinamico generato dalla vettura, ma che dal punto di vista meccanico si fa fatica ad assorbire. Vedremo se in Gran Bretagna si troveranno delle soluzioni, su una pista che ha proprio quelle delle curve descritte.

In questo contesto, però, il meteo avverso potrebbe essere un fattore. Ne ha parlato il pilota spagnolo Carlos Sainz: “Abbiamo un’idea di cosa fare ma quello che non ci aiuta è il meteo. Sembra che nelle libere pioverà e volevamo fare delle analisi per migliorare la macchina perché è una bella opportunità di test dato che non c’è la Sprint come in Austria. Ma sicuramente pioverà e forse creerà un ritardo nell’analisi dei dati“.

I tecnici ferraristi, quindi, sperano di trovare la quadra in fretta, per consentire a Sainz e al monegasco Charles Leclerc di poter lottare per le posizioni di vertice.