Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 5 luglio, streaming

Oggi venerdì 5 luglio si giocano due partite valide per i quarti di finale degli Europei 2024 di calcio. Si entra nel vivo della fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale e si va a caccia delle prime semifinaliste in Germania, dove andranno in scena due incontri ad altissima tensione tra alcune grandi favorite della vigilia.

Il programma sarà aperto alle ore 18.00 da Spagna-Germania: le Furie Rosse chiedono strada ai padroni di casa, che di fronte al proprio pubblico cercheranno il grande colpaccio. Alle ore 21.00 spazio a Portogallo-Francia: i Galletti partiranno con i favori del pronostico, ma i lusitani hanno i mezzi per fare lo sgambetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (venerdì 5 luglio) agli Europei 2024 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251 e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Portogallo-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Spagna-Germania in diretta tv su Rai 1.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Venerdì 5 luglio

Ore 18.00 Spagna-Germania – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Ore 21.00 Portogallo-Francia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

PROGRAMA EUROPEI CALCIO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta streaming: Rai Play per entrambi gli incontri, gratis; Sky Go e NOW per entrambi gli incontri, per gli abbonati.