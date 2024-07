Europei calcio 2024: Gakpo lancia l’Olanda, Romania battuta 3-0

Pronostico rispettato nel penultimo degli ottavi di finale in programma agli Europei di calcio. All’Allianz Arena di Monaco l’Olanda riesce ad imporsi per 3-0 sulla Romania e prenota il biglietto per i quarti, dove se la vedrà in uno scontro ampiamente alla portata contro la vincitrice della sfida di stasera tra Austria e Turchia.

Ritmi altissimi nei primi minuti di gara, formazioni che si affrontano a viso aperto e tante opportunità da ambo i lati. Al 20′ è il solito Cody Gakpo però a sbloccarla: il destro del centrocampista del Liverpool è vincente e vale l’1-0. Da lì in poi inizia il dominio degli Orange: occasioni a raffica, con De Vrij che sfiora il raddoppio di testa e Xavi Simons che spreca davanti al portiere avversario.

Nella ripresa non cambia la situazione con l’Olanda che continua ad attaccare. Il capitano van Dijk colpisce il palo di testa al 59′, al 63′ Gakpo trova il bis ma viene annullato per fuorigioco. Al 73′ ci prova anche Veerman, con un tiro a giro che esce di pochissimo.

La Romania non riesce a reagire, nonostante la girandola di cambi, e allora l’Olanda riesce a chiuderla all’83’: Gakpo è devastante, la mette dentro per Malen che appoggia in rete archiviando la pratica. Allo scadere c’è spazio anche per la doppietta per Malen, per un 3-0 netto e meritatissimo.