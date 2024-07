Errani-Zheng tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Una nuova occasione olimpica per Sara Errani. La tennista bolognese entra in extremis nel tabellone principale del torneo a cinque cerchi, dove sarà presente per la quinta volta in carriera, a causa delle rinunce di Elena Rybakina prima e di Daria Saville poi, mandando l’azzurra in rotta di collisione con la cinese Qinwen Zheng.

La tennista asiatica, numero 7 delle classifiche mondiali, ha brillato ad inizio anno con l’inaspettata finale agli Australian Open, ma si è portata a casa anche i quarti a Roma, prima di riuscire a vincere pochi giorni fa il primo torneo stagionale a Palermo. La sua esperienza al Roland Garros non fu però positiva, con l’uscita al terzo turno per mano di Elina Avanesjan.

Il match tra Sara Errani e Qinwen Zheng sarà il primo sul campo 10 dalle ore 12.00. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, IL PROGRAMMA

27 luglio

Campo 10

12.00 S. Errani-Q.Zheng

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.