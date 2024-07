Errani/Paolini-Routliffe/Sun tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini si stanno allenando con entusiasmo e motivazione in questi giorni per essere pronte nel torneo olimpico di tennis. La loro avventura nel doppio femminile inizierà sabato 27 luglio e la loro sfida contro le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun chiuderà il programma sul campo-11, dove tra l’altro è prevista anche la partita del doppio maschile italiano formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori, opposti agli spagnoli Granollers/Carreno.

Le azzurre sono reduci dalla vittoria negli Internazionali d’Italia e dalla Finale raggiunta proprio a Parigi nel Roland Garros. Di conseguenza, sulla terra rossa hanno dimostrato di esprimere il loro miglior tennis. Ci sono quindi chance per fare bene e la sfida contro le neozelandesi sarà fin da subito probante per comprendere il livello della toscana e della romagnola.

Di seguito il programma per seguire il match di primo turno del doppio femminile del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024 tra Errani/Paolini e Routliffe/Sun. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

ERRANI/PAOLINI-ROUTLIFFE/SUN TENNIS OLIMPIADI 2024

Sabato 27 luglio

CAMPO 11 – Inizio ore 12.00

1. Koepfer/Struff vs Mektic/Pavic

2. Bolelli/Vavassori vs Carreno/Granollers

3. Anna Karolina Schmiedlova vs Katie Boulter

4. Errani/Paolini vs Routliffe/Sun

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.