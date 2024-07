Equitazione, Ugolotti nono dopo il dressage del completo alle Olimpiadi. Bertoli 13ma

Va in archivio la prima giornata dedicata all’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: per il concorso completo si è tenuta la prova di dressage, valida sia per la classifica individuale che per la graduatoria a squadre. Per i colori azzurri positiva giornata per Giovanni Ugolotti ed Evelina Bertoli, mentre Emiliano Portale viene eliminato e l’Italia procederà alla sostituzione del binomio con la riserva Pietro Sandei.

Nella classifica individuale è in testa la britannica Laura Collett su London 52, prima con 17.50, appena davanti al tedesco Michael Jung su Chipmunk FRH, secondo con 17.80, mentre è terzo il cinese Hua Tian Alex su Jilsonne Van Bareelhof con 22.00. Nono posto per Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress con 25.70, tredicesima Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes con 26.60. Eliminato Emiliano Portale per il sanguinamento di Future: il binomio per la gara a squadre sarà sostituito a partire dal cross country di domani da Pietro Sandei su Rubis de Prere.

La prestazione di Portale, con 30.50 penalità, sarebbe valsa la 26ma posizione, ma soprattutto avrebbe portato l’Italia al quarto posto nella classifica a squadre con 82.80. L’eliminazione invece costa all’Italia 100 punti negativi, per un totale di 152.30, che relegano gli azzurri al 16° ed ultimo posto. In testa la Gran Bretagna con 66.70, davanti alla Germania, seconda a quota 74.10, ed alla Francia, terza con 81.20. Quarta, invece, la Nuova Zelanda, a quota 83.00.

IL SANGUINAMENTO DI FUTURE