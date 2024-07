Equitazione: Emiliano Portale viene definitivamente eliminato. Al suo posto entra Pietro Sandei

La squadra di completo, impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella prima prova di dressage riceve – in via definitiva – una notizia che compromette il suo cammino in vista delle prossime giornate.

Emiliano Portale, resosi autore di una bella ripresa con il suo cavallo Scuderia 1918 Future (30,50 penalità) è stato infatti definitivamente eliminato dal concorso a causa di un sanguinamento rivelato sul labbro inferiore del suo cavallo; come da regolamento FEI.

“È successo l’imprevedibile – ha affermato il veterinario della squadra di completo, Marco Eleuteri, al sito FISE -. Durante la seconda parte della prova di dressage il cavallo Scuderia 1918 Future si è morsicato il labbro inferiore provocando un leggero, se pur visibile, sanguinamento. Dopo il controllo anche la Commissione Veterinaria FEI ha confermato che il sanguinamento era stato causato da una morsicatura del labbro inferiore. Il regolamento FEI, in questi casi, prevede, purtroppo, tassativamente l’eliminazione senza alcuna possibilità di valutazione dell’entità e/o della posizione. Il benessere e la salute dei nostri atleti è al primo posto nel nostro impegno quotidiano, ma rimane il rammarico di aver dovuto interrompere la prestazione di un cavallo in splendida forma e dopo un ottimo inizio”.

La palla a quel punto è passata al selezionatore Giacomo Della Chiesa e al Capo equipe Katherine Lucheschi, i quali – accertatosi che Future stesse bene – hanno proceduto alla sostituzione del binomio con quello formato da Pietro Sandei e Rubis de Prere.

L’Italia ripartirà, nel cross country di domani, dalla quota di 152.30. Si prospetta quindi un secondo segmento tutto in salita, con la volontà comunque di provare a recuperare.