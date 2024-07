Equitazione, Evelina Bertoli si qualifica per la finale individuale del completo alle Olimpiadi. Italia 13ma a squadre

La prima parte della terza ed ultima giornata dedicata al concorso completo dell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha visto disputarsi la prova di salto ostacoli valida sia per la finale a squadre che per la qualificazione individuale: l’Italia conferma il 13° posto tra i team, ma, soprattutto, Evelina Bertoli centra l’ultimo atto riservato ai migliori 25 binomi, nel quale partirà dalla 19ma posizione attuale.

Nella graduatoria a squadre l’oro va al Regno Unito con 91.30 punti negativi, davanti alla Francia, seconda con 103.60, ed al Giappone, terzo con 115.80. L’Italia, che anche oggi poteva contare sull’innesto del binomio composto da Pietro Sandei su Rubis de Prere, conferma la 13ma posizione, chiudendo a quota 264.70.

Cortissima la classifica individuale delineatasi prima della manche conclusiva di salto ostacoli, nella quale resta in testa il tedesco Michael Jung su Chipmunk FRH con 21.80, avvicinato dall’australiano Christopher Burton su Shadow Man, secondo con 22.40, il quale scavalca la britannica Laura Collett su London 52, terza con 23.10.

In casa Italia Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes si conferma 19ma a quota 38.20 e, come detto in apertura, si qualifica alla finale individuale a 25, mentre Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress conclude le proprie Olimpiadi al 46° posto con 84.10. Pietro Sandei su Rubis de Prere anche oggi era in gara soltanto per la graduatoria a squadre.