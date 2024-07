Equitazione, Evelina Bertoli 19ma dopo il cross country del completo alle Olimpiadi

Si conclude la seconda giornata dedicata al concorso completo dell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: quest’oggi è andata in scena la prova di cross country, valida sia per la classifica individuale che per la graduatoria a squadre.

Non possono sorridere gli azzurri, con Evelina Bertoli che scivola al 19° posto, ma può ancora puntare a qualificarsi per la finale individuale a 25, mentre abbandona ogni velleità Giovanni Ugolotti, crollato al 46° posto sui 56 binomi ancora in gara. L’Italia lascia l’ultimo posto della graduatoria a squadre ed è ora 13ma.

Dopo la prova odierna nella classifica individuale si porta al comando il tedesco Michael Jung su Chipmunk FRH, con 17.80 punti negativi, il quale scavalca la britannica Laura Collett su London 52, ora seconda a quota 18.30, mentre in terza posizione si conferma l’australiano Christopher Burton su Shadow Man con 22.00.

Scivola in 19ma posizione Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes con 33.00, mentre incappa in una giornata storta, condita anche da un rifiuto del cavallo sull’ostacolo 21D, Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress, crollato al 46° posto con 62.10.

Per la graduatoria a squadre il team azzurro quest’oggi contava sull’innesto del binomio composto da Pietro Sandei su Rubis de Prere: l’Italia risale dal 16° al 13° posto con 229.10 punti negativi. In testa si conferma la Gran Bretagna con 82.50, davanti alla Francia, ora seconda con 87.20, ed al sorprendente Giappone, terzo a quota 93.80.