Elisa Longo Borghini, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su strada: scheda e giorni di gara

Terza volta alle Olimpiadi per Elisa Longo Borghini che anche a Parigi 2024 si presenterà con grandi ambizioni. La piemontese si presenta a questo appuntamento da campionessa italiana su strada e vice-campionessa italiana a cronometro. La nativa di Verbania correrà entrambe le prove con speranze soprattutto nella corsa in linea: basti pensare che a Rio de Janeiro e a Tokyo ha raccolto due bronzi che fanno ben sperare anche in vista di quest’anno, data la condizione di forma mostrata durante il Giro Donne. Sarà lei la stella del quartetto, anche davanti a Elisa Balsamo.

Nome: Elisa

Cognome: Longo Borghini

Luogo e data di nascita: Verbania, 10 dicembre 1991

Sport e discipina: ciclismo su strada (prova in linea e prova a cronometro)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (cronometro individuale), domenica 4 agosto (prova in linea)