Dove vedere in tv Sinner-Kecmanovic oggi, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Continua il viaggio di Jannik Sinner a Wimbledon. Questa volta per l’altoatesino c’è lo scoglio rappresentato dal serbo Miomir Kecmanovic, arrivato al terzo turno togliendo di mezzo l’olandese Tallon Griekspoor in cinque set.

Quattro, invece, i parziali necessari perché il numero 1 del mondo riuscisse ad aver ragione di Matteo Berrettini in una delle partite tra giocatori italiani più belle di cui si abbia memoria in senso assoluto. I precedenti tra Sinner e Kecmanovic hanno dei crismi particolari, al di là del 3-0 a favore dell’originario di Sesto Pusteria. Primo confronto alle Next Gen Finals 2019, in una semifinale vinta da Jannik, che poi si ripeté a livello di quarti a Melbourne 1 nel 2021 (entrambi tornei poi vinti). Nel 2022, a Cincinnati, il serbo si dovette invece ritirare sotto 7-5 3-1.

Il match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic si giocherà come terzo dalle ore 14:30 sul Centre Court. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport Tennis (203); potrebbe esserci trasmissione anche su ulteriori canali della piattaforma satellitare. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-KECMANOVIC, WIMBLEDON 2024 OGGI

Venerdì 5 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Alcaraz (ESP) [3]-Tiafoe (USA) [29] – 3° turno uomini

Raducanu (GBR)-Sakkari (GRE) [9] 3° turno donne

Sinner (ITA) [1]-Kecmanovic (SRB) – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-KECMANOVIC, WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport