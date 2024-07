Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Londra: orari, programma, streaming

Giornata di vigilia in vista del London Athletics Meet 2024, decimo appuntamento stagionale della Diamond League di atletica. Tutto pronto nella capitale inglese per l’ultimo vero test agonistico di alto livello prima dei Giochi Olimpici di Parigi, in cui saranno presenti diverse stelle globali oltre a quattro azzurri che utilizzeranno questa competizione come una prova generale verso la rassegna a cinque cerchi.

Si preannuncia una gara pirotecnica nel getto del peso maschile, con il primatista italiano Leonardo Fabbri che sfida i fenomeni americani Ryan Crouser e Joe Kovacs in un antipasto di quella che sarà la supersfida per il titolo olimpico. Ambizioni importanti anche per Larissa Iapichino, che troverà la fortissima tedesca Malaika Mihambo nel salto in lungo, mentre la rappresentativa tricolore sarà completata da Roberta Bruni nell’asta e da Elena Bellò negli 800.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Londra. La tappa inglese del circuito itinerante verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena (dalle ore 15.00 alle 17.00 italiane); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LONDRA

Sabato 20 luglio

13.50 Tiro del giavellotto (femminile)

14.23 Getto del peso (maschile)

14.36 Salto con l’asta (femminile)

15.04 400 ostacoli (femminile)

15.21 Salto in alto (maschile)

15.33 400 metri (femminile)

15.43 400 ostacoli (maschile)

15.49 Salto in lungo (femminile)

15.52 3000 metri (maschile)

16.08 800 metri (femminile)

16.19 Miglio (maschile)

16.32 400 metri (maschile)

16.42 200 metri (femminile)

16.52 100 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LONDRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena, dalle ore 15.00 alle 17.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW; dalle ore 15.00 alle 17.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.