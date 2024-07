Daniil Medvedev giudica Sinner e Alcaraz: “Faranno la storia di questo sport”

Daniil Medvedev prosegue nel proprio cammino a Wimbledon. L’erba non è la superficie del russo, ma nei fatti l’anno scorso riuscì a spingersi fino alla semifinale, battuto nettamente dallo spagnolo Carlos Alcaraz che poi in Finale seppe prevalere al quinto set contro il serbo Novak Djokovic. Reduce da una non semplice vittoria contro il francese Alexandre Muller, il moscovita ha fatto alcune rivelazioni importanti.

In primis, è arrivata la conferma della sua presenza alle Olimpiadi di Parigi, contrariamente a qualche suo connazionale: “So che quando avrò 40 anni, sarò grato di aver vissuto l’esperienza olimpica“, ha dichiarato Medvedev che però dovrà fare i conti con la terra rossa francese, altro elemento critico nel suo modo di giocare a tennis.

E poi sono arrivate alcune osservazioni su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, grandi favoriti per Wimbledon che potrebbero incrociarsi in semifinale. Il russo ha elogiato la potenza dei colpi e la capacità di vincere anche senza esprimere il suo miglior tennis dello spagnolo, mentre su Sinner ha sottolineato la capacità di trovare colpi vincenti da qualsiasi posizione.

“Sono entrambi grandi campioni, difficili da battere e credo che faranno la storia. Ho un’ idea chiara su chi vincerà più Slam, ma non voglio dirlo ancora“, le parole del moscovita.