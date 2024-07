Cosa è successo a Sonego a Umag: match interrotto, da regolamento non avrebbe potuto

Lorenzo Sonego ha sconfitto il croato Mili Poljicak con il punteggio di 6-2, 6-7(1), 7-6(9) e si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Umago, dove incrocerà il francese Alexandre Mueller. Una partita incredibile sulla terra rossa croata, finita a mezzanotte e mezza con il successo del tennista italiano al termine di un serratissimo tie-break in cui è successo un po’ di tutto e durante il quale è avvenuto anche un episodio un po’ controverso.

In vantaggio per 4-2 l’azzurro ha avuto un crampo alla coscia e ha chiesto di fermarsi, chiamando il medical time-out. Il regolamento non consente una sospensione per questo motivo fisico: il fisioterapista è entrato in campo, ha scambiato qualche battuta con il piemontese, si è compreso che erano crampi e il gioco è proseguito normalmente.

Una mossa che ha portato al 5-2 in favore dell’azzurro, che avrebbe potuto chiudere sul suo turno in battuta, ma ha perso per due volte il servizio e ha poi dovuto fronteggiare un match-point. Sul 6-7 ha avuto un’occasione per vincere ma non l’ha concretizzata, possibilità per il padrone di casa sull’8-7 e niente di fatto. Sonego sale sul 9-8 e manca la chance, ma sul 10-9 e afflitto dai crampi riesce a vincere.