Cosa è successo a Sinner contro Medvedev. Scuote la testa con il medico: “Mi gira la testa”

Jannik Sinner ha chiamato un medical time-out durante il quarto di finale di Wimbledon 2024, che lo vede impegnato contro il russo Daniil Medvedev sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo era in difficoltà dal punto di vista fisico: dopo aver vinto il primo set al tie-break, il fuoriclasse altoatesino ha perso la seconda frazione e nel terzo parziale è andato sotto di un break (1-2). L’azzurro si è seduto in panchina e ha chiesto l’intervento del fisioterapista, a cui il tennista italiano ha dichiarato di avere un giramento di testa.

La figura medica ha misurato la pressione al giocatore e ha fatto il saturometro, poco dopo Jannik Sinner è stato condotto negli spogliatoi per ulteriori trattamenti. Daniil Medvedev è rimasto in campo e si è riscaldato al servizio, in attesa dell’avversario che è rientrato in campo dopo una decina di minuti di assenza.

L’auspicio è che il nostro portacolori riesca a risamettersi in forma e a proseguire la grande sfida con il russo per meritarsi l’accesso alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul.