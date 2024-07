Coppa Davis 2024, i pre-convocati delle avversarie dell’Italia nel girone. Assenze pesanti per Belgio e Brasile

Terminato Wimbledon e in attesa dei Giochi Olimpici di Parigi, nella giornata di ieri sono stati annunciati i convocati provvisori per la fase a gironi della Coppa Davis 2024, in programma dal 10 al 15 settembre. Fari puntati in chiave azzurra sul gruppo A, che andrà in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con protagoniste Italia, Brasile, Belgio e Paesi Bassi.

Filippo Volandri ha selezionato per il momento Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, anche se in base all’andamento del tour nordamericano (gli US Open si concluderanno l’8 settembre con la finale del singolare maschile) il capitano della nostra Nazionale potrebbe essere costretto ad effettuare una o più sostituzioni in extremis.

Ricordando che avanzano alle Final Eight di Malaga le prime due classificate di ciascun raggruppamento, andiamo a scoprire i possibili avversari dell’Italia nel girone. Nella rosa del Belgio non figura David Goffin, infatti sono stati pre-convocati Zizou Bergs, Joris de Loore, Gauthier Onclin ed i temibili specialisti del doppio Sander Gille e Joran Vliegen.

Assenza pesante anche tra le fila del Brasile, che al momento non schiererebbe il n.72 ATP Seyboth Wild in un roster composto da Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Rodrigues Alves, Gustavo Heide, Joao Fonseca ed il doppista Rafael Matos. Nessuna grande sorpresa invece in casa Olanda, con la pre-convocazione dei due migliori singolaristi Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp insieme a Jesper De Jong e Wesley Koolhof.