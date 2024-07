Come sta Marc Marquez? Le condizioni dopo l’incidente: spunta una frattura

Marc Marquez è pesantemente caduto nelle battute iniziali delle pre-qualifiche del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro spagnolo, che ama la pista tedesca, è scivolato in curva 11 ed è rientrato ai box, ma dopo poco è tornato sul tracciato per siglare un giro veloce, pur rimanendo fuori dalla top-10 e venendo così costretto a disputare il Q1 delle qualifiche.

Una volta terminata la sessione, però, il fuoriclasse iberico si è rivolto al centro medico e gli è stata diagnosticata una frattura a un dito. Inizialmente il dottor Charte aveva escluso lesioni o fratture gravi: “Ha una forte contusione sulla parte costale destra. Non ci sono fratture. Continuerà con il trattamento, con gli antinfiammatori e vedremo come evolverà la situazione“.

Un’ulteriore radiografia ha però rilevato una piccola frattura nella prima falange del dito, che però risulta molto fastidiosa e dolorosa. Il problema fisico non impedirà all’iberico di proseguire il proprio weekend in terra teutonica: domani sono in programma qualifiche e Sprint Race, domenica il Gran Premio. L’alfiere della Ducati del Team Gresini cercherà il risultato di lusso in uno dei tracciati da lui più gradito, caratterizzato dalle tante curve a sinistra.