Come funziona la break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024: regolamento e chi saranno i favoriti

Venerdì 9 e sabato 10 agosto la break dance farà il proprio esordio olimpico: prima giornata riservata alle B-Girls, seconda ai B-Boys. Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, ha centrato la qualificazione per il breaking azzurro ai Giochi di Parigi 2024: si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita nel programma di Los Angeles 2028.

REGOLAMENTO

Nel comparto femminile, dopo la battle delle prequalificazioni, la competizione continuerà con le battle del Gruppo B, per garantire tempo di recupero sufficiente alla vincitrice delle prequalificazioni, che sarà inserita nel Gruppo A. Nel round robin ogni B-Girl affronterà tutte le altre presenti nel medesimo girone in battle su 2 round. Le prime due B-Girl di ciascun gruppo, in base al numero di round vinti e, in caso di parità, al numero di voti ricevuti, avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta, che scatterà con i quarti di finale. Tutte le battle dai quarti di finale fino alla finale per l’oro saranno ad eliminazione diretta su 3 round.

Nel settore maschile, nel round robin ogni B-Boy affronterà tutti gli altri presenti nel medesimo girone in battle su 2 round. I primi due B-Boys di ciascun gruppo, in base al numero di round vinti e, in caso di parità, al numero di voti ricevuti, avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta, che scatterà con i quarti di finale. Tutte le battle dai quarti di finale fino alla finale per l’oro saranno ad eliminazione diretta su 3 round.

Prequalificazioni + Round Robin B-Girls – 9 agosto 2024

PREQUALIFICAZIONI (battle da 3 round)

India (Paesi Bassi) vs Talash (Team Olimpico dei Rifugiati)

ROUND ROBIN

GRUPPO A

671 (Cina)

Sunny (Stati Uniti)

Vanessa (Portogallo

Vincitrice delle prequalificazioni

GRUPPO B

Nicka (Lituania)

Syssy (Francia)

Logistx (Stati Uniti)

Raygun (Australia)

GRUPPO C

Ami (Giappone)

Anti (Italia)

Elmamouny (Marocco)

Yingzi (Cina)

GRUPPO D

Ayumi (Giappone)

Stefani (Ucraina)

Kate (Ucraina)

Señorita Carlota (Francia)

Round Robin B-Boys – 10 agosto 2024

ROUND ROBIN

GRUPPO A

Shigekix (Giappone)

Victor (Stati Uniti)

Hiro10 (Giappone)

Lithe-ing (Cina)

GRUPPO B

Phil Wizard (Canada)

Dany Dann (Francia)

Kuzya (Ucraina)

J Attack (Australia)

GRUPPO C

Jeffro (Stati Uniti)

Lagaet (Francia)

Lee (Paesi Bassi)

Hongten (Corea del Sud)

GRUPPO D

Amir (Kazakistan)

Menno (Paesi Bassi)

Billy (Marocco)

Quake (Cina Taipei)

FAVORITI

B-Boy Victor e B-Girl Nicka sono i campioni del mondo in carica, ma diversi partecipanti hanno la possibilità di impensierire i due atleti iridati: nella gara maschile possono ambire al bersaglio grosso l’oro dei Giochi Asiatici Shigekix, il vincitore dei Giochi Panamericani Phil Wizard ed il padrone di casa francese Dany Dann, vincitore ai Giochi Europei, mentre nel settore femminile potranno dire la loro le nipponiche Ami ed Ayumi, dominatrici delle Olympic Qualifier Series, e 671, la cinese vincitrice dei Giochi Asiatici.

Per l’azzurra Anti sarebbe un ottimo risultato superare il round robin ed accedere ai quarti di finale: l’italiana ha le carte in regola per superare la prima fase a gironi ed andare poi a giocarsi l’accesso alla zona medaglie nelle battle dei quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta. Inserita nel Gruppo B, Antilai Sandrini difficilmente potrà impensierire la nipponica Ami, ma si giocherà il secondo posto nel girone con la cinese Yingzi e la marocchina Elmamouny.