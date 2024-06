Break dance, OQS Budapest 2024: B-Girl Anti va ai quarti e si qualifica alle Olimpiadi!

Basta il round robin femminile della seconda ed ultima tappa delle Olympic Qualifier Series, in corso a Budapest, in Ungheria, per distribuire matematicamente i 10 pass riservati alle B-Girls per i Giochi di Parigi 2024: gioisce l’Italia per la qualificazione alle Olimpiadi di una delle tre B-Girl azzurre in gara, ovvero Anti, all’anagrafe Antilai Sandrini.

Con la conclusione del round robin otto B-Girls sono state ammesse ai quarti e si sono definite allo stesso tempo le qualificate ai Giochi: il Giappone avrà due quote, che si contenderanno Ayumi, Ami e Riko, secondo pass per gli Stati Uniti con Logistx, mentre la Francia, grazie alla qualificazione diretta di Syssy, conserva anche il pass riservato al Paese ospitante, che va a Senorita Carlota, 20ma nella classifica generale finale.

Seconda quota e contingente massimo anche per la Cina con Ying Zi, mentre gli ultimi due pass diretti vanno all’Italia con Anti ed all’Ucraina con Kate. Non ci sono tra le prime 24 della classifica complessiva delle due tappe atlete eleggibili per le quote universali, che vengono così ridistribuite attraverso la graduatoria e vanno al Portogallo con Vanessa ed ancora all’Ucraina con Stefani.

Nel round robin odierno Anti si è garantita il pass olimpico chiudendo al secondo posto nel Girone A, battendo la portoghese Vanessa e la statunitense La Vix e cedendo il passo soltanto all’altra statunitense Logistx, e nel pomeriggio, nei quarti di finale, affronterà la nipponica Ami, mentre nel Girone D è stata eliminata SpiderGirl, al secolo Chiara Ceseri, che si è classificata 15ma assoluta ed ha abbandonato il sogno olimpico.