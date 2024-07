Cobolli-Altmaier, ATP Amburgo 2024: programma, orario, tv, streaming

Domani, lunedì 15 luglio, Flavio Cobolli tornerà in campo per affrontare il primo turno del torneo ATP500 di Amburgo (Germania). Sulla terra rossa tedesca il tennista romano se la vedrà contro il padrone di casa, Daniel Altmaier, vecchia volte dei campi in terra.

Non sarà un match semplice per il nostro portacolori al cospetto di un giocatore che sa come far giocar male il proprio avversario. Altmaier è molto dotato dal lato del rovescio, che sa eseguire splendidamente a una mano, dando diversi tagli sia con il colpo coperto che con lo slice. Dal lato del dritto, invece, mostra qualche crepa.

E’ da lì che Cobolli dovrà impostare tatticamente l’incontro, cercando di far leva anche con una buona percentuale di rendimento al servizio. L’esperienza sull’erba ha fatto vedere quanto il classe 2002 del Bel Paese sia migliorato in questo fondamentale e per piegare il solido tennista teutonico sarà necessario dar seguito.

La partita tra Flavio Cobolli e Daniel Altmaier, valida per il primo turno dell’ATP500 di Amburgo e in programma sul Centrale come primo match, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-ALTMAIER ATP AMBURGO 2024

Lunedì 15 luglio

CENTER COURT – Inizio alle ore 12:00

F. Cobolli vs D. Altmaier

S. Kwon vs M. Marterer

F. Cerundolo vs H. Squire

Non prima delle 18.30

P. Martinez vs M. Arnaldi

PROGRAMMA COBOLLI-ALTMAIER ATP AMBURGO 2024: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport