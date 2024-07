Ciclismo, Remco Evenepoel re della cronometro. Ganna regala la prima medaglia olimpica all’Italia: argento

Arriva la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. A portarla a casa è uno delle stelle della spedizione tricolore, uno degli uomini più attesi: Filippo Ganna. Un bellissimo argento per il fenomeno azzurro nella cronometro individuale nella capitale francese: era tra i favoriti e non ha tradito le aspettative.

Gara veramente durissima quella odierna con l’incognita della pioggia che ha creato diversi problemi agli atleti. A primeggiare però è stato il migliore al mondo nella specialità, il campione iridato in carica: Remco Evenepoel. 36.12,16 il tempo del belga alla velocità media di 53.698 km/h: dopo il trionfo ai Mondiali della passata stagione ecco il bis con le Olimpiadi, che succede al podio al Tour de France. Un vero fenomeno.

Alle spalle di un fuoriclasse c’è un altro corridore di livello spaziale, il nostro Top Ganna: il piemontese ha disputato una prova eccezionale, costante dall’inizio alla fine, con gli ultimi tre chilometri ad un ritmo devastante. Da segnalare anche un miracolo di Filippo, che ha rischiato di cadere ad altissima velocità, riuscendo a rimanere in piedi tenendo il controllo del mezzo in modo incredibile. 15” di ritardo, nessun rimpianto per l’oro.

Terza posizione a sorpresa per Wout van Aert: il belga trova la condizione migliore di quest’anno nel momento più importante, centrando il bronzo a 25” dal trionfatore belga. Sfortunato l’altro favorito della vigilia, Joshua Tarling: una foratura nella prima parte di gara ha frenato il britannico che ha chiuso a soli 2” dal podio.

In casa Italia da segnalare anche la diciottesima posizione di Alberto Bettiol.