Ciclismo: Grace Brown domina la cronometro delle Olimpiadi. Ottava Elisa Longo Borghini

Era la seconda favorita, ma è riuscita alla grande a far saltare il banco in una gara ricca di colpi di scena. La cronometro al femminile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024 va all’australiana Grace Brown, che da poco aveva annunciato il ritiro dalle competizioni a fine stagione. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi arrivata in primavera, ecco il successo più bello della carriera per l’oceanica a 32 anni.

Una gara praticamente perfetta quella di Brown che ha dominato lungo i 32,4 chilometri sotto la pioggia di Parigi dal primo all’ultimo intermedio. Tempo di 39.38,24 alla media oraria devastante di 49.045 km/h.

Secondo posto per la britannica Anna Henderson, vice campionessa d’Europa in carica: gara eccellente per l’atleta della Visma | Lease a Bike che alla vigilia era considerata outsider per il podio. 1’31” il distacco per un argento di lusso.

Sul terzo gradino del podio troviamo l’atleta più attesa, la campionessa del mondo in carica Chloe Dygert: una scivolata su una curva bagnata ha penalizzato la statunitense, che in ogni caso è apparsa distante da Brown (1’32” il ritardo). Quarta la francese Juliette Labous, che ha sognato il podio, quinta la neerlandese Demi Vollering davanti alla belga Lotte Kopecky (anche lei a terra).

In casa Italia al via la sola Elisa Longo Borghini: prova più che sufficiente per la campionessa del Bel Paese che chiude ottava a 2’11”. La sua gara sarà ovviamente quella in linea dove potrà puntare al podio.