Ciclismo femminile, le favorite della prova in linea alle Olimpiadi: tutte contro Lotte Kopecky, Longo Borghini ci prova

Si comincerà con le cronometro, ma ovviamente la prova in linea per il ciclismo su strada è quella che promette più spettacolo. Settimana prossima, domenica 4 agosto, appuntamento con quella al femminile ai Giochi Olimpici di Parigi: un percorso non scontato che preannuncia sicuramente una sfida equilibratissima, viste anche le poche forze in campo.

Sui 157,6 chilometri nella capitale francese l’assoluta favorita è sicuramente Lotte Kopecky. La belga ha dimostrato nel Mondiale 2023 di essere devastante in questo genere di corse e, di recente, al Giro d’Italia ha messo in mostra una gamba eccezionale. Il suo unico problema è forse la squadra: non sarà al livello di quelle rivali.

I Paesi Bassi invece possono contare su un quartetto monstre: Ellen van Dijk al servizio di Demi Vollering, Marianne Vos e Lorena Wiebes. Tre atlete perfette per ogni scenario: Vollering proverà ad attaccare e a rendere corsa dura, Vos è ideale per uno sprint ristretto, per Wiebes invece l’ipotesi volata, dove sarebbe imbattibile o quasi.

Poi c’è ovviamente l’Italia con la doppia carta: Elisa Longo Borghini o Elisa Balsamo. La prima, vincitrice di recente al Giro, è in uno stato di forma eccezionale e ci proverà sicuramente anticipando i tempi (parte battuta in volata). Momento più complicato per Balsamo rientrata in extremis dopo la brutta caduta in Spagna e ritiratasi al Giro per una tonsillite: dovesse recuperare però sarebbe perfetta per giocarsi le proprie carte in uno sprint ristretto.