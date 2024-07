Ciclismo femminile, il palmares di Elisa Longo Borghini: il Giro d’Italia si affianca a Fiandre e Roubaix

Elisa Longo Borghini firma una delle imprese più significative della sua carriera e, al termine di un appassionante duello con Lotte Kopecky decisosi di fatto nella volata dell’ultima tappa, vince il Giro d’Italia 2024 vestendo ininterrottamente la Maglia Rosa dopo il successo nella cronometro inaugurale di Brescia. Si tratta del primo trionfo in un grande giro per la piemontese, in precedenza due volte sul podio nella generale (seconda nel 2017, terza nel 2020) della Corsa Rosa.

Si arricchisce ulteriormente dunque un palmares già strepitoso, in cui spicca la doppietta alle Fiandre (2015, 2024) ed il memorabile trionfo nella Parigi-Roubaix del 2022. Risultati eccezionali anche con la maglia della nazionale italiana, come dimostrano le due medaglie di bronzo olimpiche consecutive (Rio 2016 e Tokyo 2021) ed i due terzi posti iridati (Limburgo 2012, Imola 2020).

Da segnalare inoltre due podi individuali agli Europei (bronzo a Plumelec 2016 e argento a Plouay 2020), mentre in staffetta si è aggiudicata due medaglie mondiali (bronzo 2021 e argento 2022) e due continentali (bronzo 2019, oro a Trento 2021). La 32enne nativa di Verbania vanta anche cinque titoli nazionali in linea e sette a cronometro.